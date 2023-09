Juliano Cazarré esclarece por que não usa contraceptivos com a esposa: 'casal aberto à vida'

Após anunciar que está à espera de mais um herdeiro, o ator Juliano Cazarré revelou que ele e a esposa, Letícia, não usam métodos contraceptivos porque, segundo o ator, são um casal "aberto à vida". Os dois já são pais de cinco crianças.

Em entrevista à Veja, Cazarré explicou o pensamento. “A gente é um casal aberto à vida. Sei que é uma proposta que parece meio anacrônica nos dias de hoje, mas é aquilo que a gente falou quando se casou no religioso, que a gente vai ter todos os filhos que Deus mandar, a gente está vivendo isso”, afirmou ele, que é católico.

Apesar de estar aberto à chegada dos pequenos, o ator confessou que poderiam ter parado com apenas dois filhos, mas gosta do quanto a família cresceu.

“Fiquei feliz quando a Letícia falou: ‘Vamos ter mais um’. Na hora, meu coração gritou: ‘Claro, vamos’. Porque poderia ter parado nos dois primeiros, mas a gente se abriu para ter uma família numerosa”, disse ele.

Cazarré ainda contou que, mesmo lidando com os desafios de uma família grande, se sente recompensado: “Tem sido uma jornada muito gostosa, edificante. Família grande dá trabalho, mas, ao mesmo tempo, a recompensa é incalculável”.

SEXTO FILHO

No início do mês, seguidores do casal foram surpreendidos com o anúncio de que a família Cazarré vai crescer. Em publicação conjunta no Instagram, Juliano e Letícia revelaram que estão esperando seu sexto herdeiro.

“Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos”, escreveram.

Os dois já são pais de Vicente, de 11 anos, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1.