Juliano Cazarré fala sobre sexta gravidez da esposa: ‘a gente não evita filho’

O ator Juliano Cazarré, no ar na novela “Fuzuê”, participou do “Encontro”, nesta sexta-feira (8), e comentou sobre a sexta gravidez da esposa, Letícia, anunciada pelo casal há alguns dias.

“A gente não evita filho, essa é a nossa postura. A gente está aberto a que a vida possa acontecer. Como eu sempre falo: 'a vida quer viver'. Essa é nossa postura, a gente sabia que poderia vir. Talvez a gente quisesse que viesse mais daqui a pouco, estivesse esperando para mais daqui a pouco, mas a gente ficou surpreso e feliz com a notícia”, disse o artista.

A quinta filha do casal, Maria Guilhermina, que nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, fez um ano em junho.

Juliano ainda comentou a reação dos filhos com a novidade. “A reação deles é a que é a melhor, todo mundo feliz aqui em casa, muito empolgado. Os mais velhos, o Vicente e Inácio, que têm 13 e 11, já entendem o que está acontecendo... A reação deles foi a melhor possível”.

Assuntos relacionados

Crítica

No Instagram, também hoje, o ator compartilhou uma crítica que recebeu de uma pessoa na rede social, que menciona a nova gravidez de Letícia e os cuidados com Maria Guilhermina. “E a criança sofrerá igual a caçula que vive com aparelhos. Empatia com os filhos 0. E essa mulher nem percebe que é usada apenas para reprodução”, escreveu o seguidor.

Juliano rebateu o comentário: “Coloque óculos escuros, irmão. A nossa luz está te cegando”.