Quem é o sequestrador em 'Depois da Cabana', da Netflix? Veja explicação da minissérie

A série "Depois da Cabana" tem despertado interesse de inúmeros usuários da plataforma Netflix. Nesta sexta-feira (8), a produção audiovisual — estrela por Kim Riedle, Naila Schuberth e Sammy Schrein — aparece em primeiro lugar no top 10 dos títulos mais assistidos no Brasil.

O público mergulha nas histórias das personagens Lena Beck e da filha, Hannah. Conforme a sinopse, a história mostra uma mulher sequestrada escapar do cativeiro. A polícia investiga e acaba ficando próxima de encontrar a verdade sobre um desaparecimento que está há 13 anos sem solução.

Veja trailer:

Quem realmente era a Lena Beck encontrada pela polícia?

Atenção para os spoilers. Conforme o site de entretenimento "Sobre Sagas", tempos depois de acreditarem que a mulher encontrada no atropelamento era Lena Beck, as autoridades descobrem que ela na verdade era Jasmin Grass — ela não era a mãe biológica de Hannah.

A partir dessa informação, toda a verdade aparece. Jasmin foi apenas uma das vítimas do sequestrador, que desde o sequestro da verdadeira Lena Beck fez inúmeras vítimas mulheres.

Assuntos relacionados

Segundo o "Sobre Sagas", após a morte de Lena Beck marcada por anos de abuso no cativeiro, o sequestrador decidiu “substituí-la” por outras mulheres a quem — para se parecerem o máximo com Lena — o criminoso pintava os cabelos de loiro e queimava a palma das mãos como forma de replicar as principais características da mulher morta.

Jasmin havia sido sequestrada cerca de cinco meses antes de ser encontrada, e decidiu continuar mantendo a farsa devido ao trauma causado pelo sequestrador.

Quem era o sequestrador?

O site "Sobre Sagas" aponta que após descobrirem que o homem encontrado morto na cabana onde Hanna e Jasmin foram mantidas reféns não poderia ser o verdadeiro sequestrador, a polícia encontra a verdade.

No final, a identidade do sequestrador é revelada como Lars Rogner, neto do fundador de uma empresa de segurança privada.

As investigações apontam que Lars era fruto de um abuso incestuoso cometido pelo pai de sua mãe. A mulher fugiu quando ele ainda era criança e, ao conhecer Lena Beck e perceber o quanto ela se parecia com a mãe, a mente doentia de Lars criou uma obsessão por ela, como se fosse possível substituir a própria mãe.