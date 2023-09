Quem canta a música 'Cavalgada' na novela 'Terra e Paixão'? Veja detalhes

Em cenas muito aguardadas pelos telespectadores de “Terra e Paixão”, Lucinda, interpretada por Débora Falabella, finalmente se entregou ao delegado Marino, papel de Leandro Lima, em capítulo exibido nessa quinta-feira (7). A responsável por embalar o momento especial foi a música “Cavalgada”, sucesso entre os fãs da novela.

Assuntos relacionados

Apesar de ter sido lançada originalmente na década de 1970, a canção ganhou uma regravação ao entrar para a trilha sonora do folhetim.

Parte do álbum “Roberto Carlos”, lançado em 1977, a música foi escrita pelo próprio rei em parceria com Erasmo Carlos. De lá para cá, teve versões nas vozes de Maria Bethânia, Leandro Leal e Bruno & Marrone.

QUEM CANTA 'CAVALGADA' EM TERRA E PAIXÃO

Na trilha da novela das 21h, quem dá voz à canção é a cantora Simone Mendes, dona do hit “Erro Gostoso”. Nome consolidado no sertanejo, a versão da artista adiciona características do gênero à canção, tornando-a ainda mais intensa.

SUCESSO ENTRE O PÚBLICO

Considerada um dos pontos mais importantes para um casal de novela, a trilha selecionada para embalar o amor entre os personagens foi aprovada pelos fãs do casal, que utilizaram as redes sociais para elogiar a escolha.

“A versão da música ‘Cavalgada’ por Simone Mendes é linda demais. Arremata daquele jeito o casal Lucinda e Marino”, escreveu um dos usuários.