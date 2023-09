Iggy Pep existe em Terra e Paixão? Saiba quem é o personagem na novela da TV Globo

Iggy Pep chamou a atenção do público com sua apresentação em 'Terra e Paixão', novela das 9 da TV Globo. O show, que aconteceu nessa segunda-feira (4) no folhetim, deixou o personagem Ramiro interessado pelo cantor internacional no desfile de Graça.

Na trama, o artista gringo James Brum, que não existe na vida real – mas faz referência a James Brown –, não pôde participar do evento. Assim, o garçom Kelvin precisou se transformar em outra atração para animar o desfile.

Caracterizado de Iggy Pep, ele reverenciou o ícone punk Iggy Pop e surpreendeu com sua voz e performance. "Não sou homem de ficar assim, babando todo derretido, que isso não é coisa de macho... mas vou falar só pra você... Fiquei todo emocionado com o seu show, Kevinho", dispara Ramiro, após a apresentação.