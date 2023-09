Kayky Brito bebeu vodca com energético antes de acidente, disse funcionário de quiosque ao depor

A polícia do Rio de Janeiro colheu depoimento do funcionário do quiosque onde Kayky Brito estava antes de atravessar uma via pública e sofrer acidente. Na tarde de quarta-feira (6), Edivan Martins prestou esclarecimentos e revelou que o ator havia tomado bebida alcóolica. Ele também disse que não viu Bruno de Luca ir até o local do acidente, como informou o apresentador em relato.

Conforme matéria do F5 — canal de entretenimento do jornal Folha de São Paulo — Edivan informou que Kayky chegou acompanhado de amigos, como o ator Bruno de Luca, por volta da 0h de sábado.

Assuntos relacionados

Todos que estavam com ele tomaram três copos de vodka com energético cada um. O funcionário também declarou que eles não pareciam embriagados e estavam andando normalmente, além de conversando sem alteração na sua voz.

"Eles chegaram bem, estavam tranquilos, ficaram brincando e beberam vodka com energéticos. Brincaram com outras pessoas pessoas. Nunca tinha visto eles por ali, com dois anos trabalhando por lá", afirmou o homem em conversa com o F5.

Funcionário negou história de busca de carteira

Por fim, o funcionário comentou que Kayky não foi buscar a carteira no carro antes de ser atropelado. No momento do acidente, a comanda de uso do ator já havia sido paga por todos que estavam no local.

O F5 teve acesso ao depoimento policial do funcionário do quiosque. Edivan declarou "não saber informar o que motivou Kayky a ir ao veículo do outro lado da avenida".

"Que após o acidente, Bruno permaneceu mais alguns minutos no quiosque e em seguida deixou o local; que não viu Bruno indo ao veículo em que estavam após o fato; que não sabe informar de que maneira Bruno deixou o local", complementou o documento.