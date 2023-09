Kayky Brito coopera com médicos durante fisioterapia e fonoaudiologia, diz hospital

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, desde 4 de setembro, Kayky Brito apresenta "boa evolução clínica" e coopera com os médicos durante os procedimentos de fisioterapia e fonoaudiologia. O estado de saúde do ator foi atualizado em boletim divulgado nesta segunda-feira (18), pela unidade.

O ator se recupera de um atropelamento que sofreu no dia 2 deste mês, na Barra da Tijuca. Ele estava atravessando a avenida quando foi atingido por um carro. O veículo era dirigido por um motorista por aplicativo, que parou, socorreu o artista, prestou depoimento à Polícia e se submeteu a um teste de alcoolemia, que deu negativo.

Desde que se acidentou, Kayky passou por um procedimento de fixação de fraturas na bacia e no braço direito. Até a semana passada, ele estava sedado e respirava por aparelhos. Contudo, tem apresentado uma progressiva melhora.

O atropelamento

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Segundo as imagens, às 00h50 do sábado, o ator estava ao lado do próprio carro – onde tinha ido pegar um objeto.

Ele atravessa a rua em direção ao quiosque onde estava com amigos, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pelas imagens, é possível perceber que estava correndo na hora de atravessar a via.