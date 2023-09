Kayky Brito melhora e inicia reabilitação respiratória e motora, mas segue na UTI

O ator Kayky Brito, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, após ser atropelado por um carro na Barra da Tijuca, no início do mês, está estável e deu início à reabilitação respiratória e motora. Os procedimentos são necessários devido ao período que ele passou sedado e respirando por aparelhos.

No entanto, apesar da melhora, conforme boletim de saúde divulgado nesta quinta-feira (14) pelo Copa D'Or, Kayky ainda deve permanecer sob cuidados intensivos.

No dia 2 de setembro, quando sofreu o acidente, Kayky foi encaminhado para um hospital municipal do Rio com politraumas pelo corpo e um traumatismo craniano. Dois dias depois, já transferido para o Copa D'Or, o ator foi submetido a uma cirurgia para fixação de fraturas na bacia e no braço e segue se recuperando desde então.

Assuntos relacionados

Esposa comemora melhora

Nessa quarta-feira (13), Tamara Dalcanale, companheira do ator, foi às redes sociais agradecer aos seguidores pelas correntes de oração direcionadas a Kayky.

"Venho hoje aqui para agradecer à vida, agradecer à sua força, agradecer por mais uma vitória. Mais um importante passo foi dado. Dia de agradecer a todas as orações, energias positivas e correntes do bem para o Kayky. Continuamos um dia de cada vez, passo a passo, com cautela e muita fé", escreveu ela nos 'Stories' do Instagram.