Companheira de Kayky Brito celebra melhora do ator

Tamara Dalcanale, companheira do ator Kayky Brito, usou o Instagram, na quarta-feira (13), para celebrar a melhora do ator, que está internado no Rio de Janeiro desde o dia 2 de setembro após ser atropelado.

“Venho hoje aqui para agradecer à vida, agradecer à sua força, agradecer por mais uma vitória! Mais um importante passo foi dado. Dia de agradecer a todas as orações, energias positivas e correntes do bem para o Kayky. Continuamos um dia de cada vez, passo a passo, com cautela e muita fé”, escreveu ela nos Stories.

O boletim médico divulgado pelo hospital, na quarta, diz que o ator permanece na UTI, mas sem sedação e sem ajuda de ventilação mecânica para respirar.