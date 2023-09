Kayky Brito: polícia aguarda laudo de velocidade do carro para concluir inquérito de acidente

O inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o atropelamento do ator Kayky Brito deve ser finalizado após a emissão do laudo sobre a velocidade do carro. O acidente ocorreu no Rio de Janeiro, em 2 de setembro.

A perícia deve definir se o motorista de aplicativo Diones Silva estava trafegando na velocidade permitida na via, 70 km/h. Caso ele tenha seguido a norma, o inquérito será remetido à Justiça com um pedido de arquivamento, conforme divulgado pelo Extra.

Já se for constatado excesso de velocidade, o motorista será indiciado por lesão corporal culposa - em que não há intenção por parte do autor, com pena de seis meses a dois anos de prisão. O delegado Ângelo Lages, do 16° Distrito Policial, afirmou que espera concluir a investigação até o fim da próxima semana.

"Faltando apenas a chegada da perícia, que deve ocorrer até o fim da semana, e a oitiva de uma ou duas pessoas, entre elas um funcionário de um quiosque. Com o resultado da perícia poderemos saber se o motorista contribuiu de alguma forma, ou não, para o acidente ocorrer", disse ao Extra.

Em depoimento à polícia, Diones disse que Kayky cruzou a pista 'repentinamente' e ele não conseguiu evitar a colisão. A passageira que estava no veículo afirmou em depoimento que o condutor não estava em excesso de velocidade.

A família do ator agradeceu o motorista por ter prestado socorro e esperado a chegada do Corpo de Bombeiros. Diones realizou uma vaquinha para pagar o prejuízo com o carro e o seguro, e disse vai doar o valor arrecadado excedente.

Atropelamento

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Segundo as imagens, às 00h50 do sábado, o ator estava ao lado do próprio carro – onde tinha ido pegar um objeto.

Ele atravessa a rua em direção ao quiosque onde estava com amigos, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pelas imagens, é possível perceber que Kayky Brito está correndo na hora de atravessar.

O corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1 hora da manhã. O ator foi socorrido e encaminhado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon – ele foi transferido ainda no sábado.

Kayky foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'Or, em Copacabana. Ele teve politrauma corporal, fraturas na pelve e no braço direito e passou por procedimento cirúrgico para fixar os membros.