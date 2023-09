Toguro celebra alta de hospital de namorada, Nara, após complicações no parto

Tiago Toguro, 30, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (11), para informar que a namorada, Nara Paraguaia, recebeu alta hospitalar. A mãe de Gael, filho do casal, estava internada após complicações no parto da criança, no Hospital Santa Joana, em São Paulo.

"11 de setembro é uma data muito marcante em minha vida, data do meu aniversário, data que minha mãe se foi, e data que estaremos recebendo alta do hospital, um milagre aconteceu, estamos saindo do hospital, obrigado Deus", escreveu o influenciador fitness.

Em vídeo, Toguro mostrou o momento em que entrega um bolo para celebrar seu aniversário. "00h01, 11 de setembro, eu vim aqui pegar um bolo. Minha mãe sempre fazia um bolinho, o presente que minha mãe me dava era um bolinho de aniversário e hoje é meu aniversário, data que minha mãe se foi, eu não tenho mais ela. Mas hoje eu vou comemorar diferente, hoje vou comemorar com meu filho e a Nara no hospital", contou.

A festa improvisada no quarto também é marcado pela momento em que Nara conhece o filho, Gael. O casal, então assopra as velas juntos.

O Diário do Nordeste procurou o Hospital e Maternidade Santa Joana sobre a alta da influenciadora e aguarda resposta.

Nara celebra alta

Após a alta, Nara celebrou seu "renascimento" e agradeceu a equipe médica da maternidade.

Maternidade Santa Joana, em São Paulo. "Deram tudo de si para me salvar", afirmou. "Eu renasci", desabafou a modelo. "Obrigada meu Deus por me dar uma nova chance de vida, por me permitir estar ao lado do meu bebê e da minha família".

"Ele sabe o quanto eu desejava isso, obrigada à minha equipe de parto e à maternidade Santa Joana por fazer tudo o possível por salvar a minha vida, e obrigada a cada um de vocês que me acompanham e acompanharam tudo o acontecido!", comentou a influenciadora.

Entenda o caso

Nara foi hospitalizada em 6 de agosto, após complicações no parto de Gael, filho do casal. A princípio o casal tentou realizar um parto normal, contudo, após a cesária, Nara apresentou hemorragia.

A influenciadora passou por uma histerectomia, procedimento que cirúrgico no qual o útero é removido. O bebê passa bem.

No sábado (9), Toguro afirmou que avalia processar o hospital por possível erro médico no caso envolvendo. A namorada do influenciador foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital e Maternidade Santa Joana.

Em nota, o hospital informou que "todos os procedimentos a que a paciente foi submetida durante sua internação seguiram protocolos estabelecidos pela literatura médica e as condutas adotadas foram condizentes com o quadro clínico apresentado".