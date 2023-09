Toguro expõe erro médico e analisa processo contra hospital em que Nara Paraguaia foi internada

Tiago Toguro, 29, afirmou neste sábado (9) que avalia processar o hospital por possível erro médico no caso envolvendo o parto de Nara Paraguaia. A namorada do influenciador foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital e Maternidade Santa Joana, após hemorragia logo depois da realização da cesária que deu à luz ao primeiro filho do casal, Gael. Nara também teve o útero removido no procedimento.

"O meu departamento jurídico está analisando o caso, apurando as informações para ver quais providências serão tomadas, para não cometermos injustiças antes de acusar ou culpabilizar alguém, tentando individualizar as condutas", escreveu no Instagram.

O Diário do Nordeste buscou a assessoria do Hospital Santa Joana e aguarda resposta.

Investigações

Ainda segundo o influenciador fitness, o hospital será notificado judicialmente para fornecer o prontuário a partir da admissão à alta médica de Nara.

"Também vemos a necessidade que seja realizado antes da alta médica, um exame de imagem com laudo para saber a extensão do dano ao órgão reprodutor feminino da Nara, se foi realizado a histerectomia total ou parcial, afetando também as trompas e ovários", escreveu.

Uma perícia será solicitada para avaliar os documentos em ordem cronológica, visando entender "se houve de fato um erro médico (negligência, imprudência ou imperícia)".

Após os resultados das investigações, o influenciador frisou que pode "tomar as medidas cabíveis para apuração da conduta do profissional e da instituição, quanto a responsabilidade civil objetiva e solidária, junto ao órgãos responsáveis, CRM / CFM, boletim de ocorrência e devido processo legal"

Entenda o caso

Nara foi hospitalizada na última quarta-feira (6), após complicações no parto de Gael, filho do casal. A princípio o casal tentou realizar um parto normal, contudo, após a cesária, Nara apresentou hemorragia.

A influenciadora passou por uma histerectomia, procedimento que cirúrgico no qual o útero é removido. O bebê passa bem.