Namorada de Toguro é extubada, mas segue na UTI após complicações no parto

O influenciador digital Tiago Toguro, de 29 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (8), para atualizar o estado de saúde da namorada, Nara Paraguaia, que foi intubada após dar à luz o primeiro filho do casal, Gael, na quarta-feira (6). Ela precisou passar por uma histerectomia, removendo o útero.

Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Toguro chamou de "milagre" a recuperação de Nara e explicou que ela saiu da intubação, mas seguirá na UTI. Ele também mostrou uma foto de Nara, ainda na UTI, olhando uma foto do filho do casal, que ela ainda não pôde conhecer pessoalmente. "Ela dormiu com o retrato do filho na mão", escreveu ele.

"Ela está acordada. O único problema é a ansiedade que ela está para ver o filho. Não está conseguindo dormir. Precisa dormir para descansar", começou ele.

"Perdeu muito sangue, no total foram três litros. Vamos fazer exame pra ver se ela precisa de mais sangue. A gente está nessa luta, precisa sair da UTI", disse Toguro.