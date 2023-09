'Vaquinha' para conserto de carro de motorista que atropelou Kayky Brito já passa de R$ 150 mil

A 'vaquinha' solidária criada para ajudar o motorista de aplicativo Diones da Silva, que atropelou Kayky Brito no Rio de Janeiro, já passa, em menos de 24 horas, dos R$ 158 mil nesta quinta-feira (7). A meta estabelecida era R$ 30 mil, para custear o prejuízo que ele teve com o carro. Ele está sem trabalhar desde o dia do acidente no sábado (2), e conta que é seu único sustento.

Ele fez um desabado nas redes sociais nesta quinta: "Estou sem poder trabalhar porque o meu veículo está danificado. A franquia do seguro é alta e estou sem condições de fazer isso agora. Eu não tenho da onde tirar, era o único sustento que eu tinha para poder trazer o alimento para dentro de casa".

Legenda: Vaquinha foi criada nesta quinta-feira (7) Foto: Reprodução

"Não têm sido dias fáceis para mim. Não tenho conseguido dormir direito, por tudo que está acontecendo. Estou torcendo muito para que Kayky saia dessa logo. Se recupere e volte para sua família, seu filhinho. É o que eu mais quero porque também sou pai, tenho dois filhos", declarou o motorista.

Ainda nesta quinta, a empresa 99, aplicativo no qual Diones trabalhava no dia do atropelamento, informou que desbloqueou ele da plataforma: "A 99 esclarece que o motorista Diones da Silva foi desbloqueado na manhã desta quinta-feira (07). Ele havia sido bloqueado temporariamente por conta das investigações do acidente em que está envolvido"

Boletim médico atualizado de Kayky nesta quinta aponta que ele segue com quadro de saúde inalterado, mas tem apresentado "resposta satisfatória ao tratamento" na UTI do Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro. Ainda na quarta (6), a unidade confirmou que o artista segue sedado e em ventilação mecânica.

Família de ator agradece motorista

A família de Kayky Brito agradeceu ao motorista Diones Silva por prestar socorro após ter atropelado o ator. Pelos stories do Instagram, a irmã do artista, a atriz Sthefany Brito, disse que o motorista foi "verdadeiro anjo" e que a família será eternamente grata a ele.

"Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos!", diz um trecho da mensagem assinada pela família.

Acidente

Diones trafegava pela avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, levando uma mulher e uma criança no carona, quando foi surpreendido pelo ator Kayky Brito atravessando a via, correndo.

O motorista permaneceu no local até que o socorro chegasse e prestou depoimento à Polícia. Além disso, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser submetido a um exame de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Investigação

Um vídeo de uma câmera de segurança presente na via mostrou o momento do acidente. Nele é possível ver quando Kayky atravessa a via correndo e é atingido pelo veículo em um grande impacto.

O caso ainda está em investigação. De acordo com O Globo, um exame será feito pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil, para calcular a velocidade que estava sendo empregada pelo veículo dirigido por Diones no momento do acidente.

O cálculo será feito a partir de imagens de câmeras de segurança obtidas pelas autoridades policiais.

"Para fazer esse cálculo é preciso do vídeo, que, nesse caso, tem. É preciso ter um trecho onde vemos o veículo trafegando. Com isso, fazemos o cálculo do deslocamento. Pegamos o início e o final do vídeo para ver em quantos segundos ele fez esse deslocamento. Assim, conseguimos descobrir a velocidade. Esse é o fundamento para o exame. Não é um cálculo simples, mede-se o trecho no local e, utilizando uma razão cruzada, estima-se o tempo que o veículo demora para percorrer esse trecho", explicou a perita criminal e diretora da Associação Brasileira de Criminalística, Denise Rivera.