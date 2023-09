Arthur Aguiar diz que ele e a namorada não estão mais juntos; casal havia anunciado gravidez

Arthur Aguiar e Jheny Santucci não estão mais juntos. O ator anunciou o fim do relacionamento nesta segunda-feira (18), por meio de publicação nas redes sociais, dois dias após revelar que a empresária está grávida de um filho dele.

De acordo com o texto publicado pelo campeão do BBB 22, o ex-casal estava morando junto há um tempo, mas percebeu que a relação não estava dando certo. Segundo ele, no momento de descoberta da gravidez, os dois estavam afastados, mas decidiram se reaproximar por conta do bebê.

"A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci (...) Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho (a). Nossa história foi muito rápida e intensa (...) Ficamos 20 dias sem nos falar, sem nos ver até que descobrimos que estávamos grávidos. Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, afinal nem juntos nós estávamos", revelou o cantor.

"Como já existia sentimento de ambas as partes, duas semanas depois de recebermos e absorvermos a notícia, resolvemos namorar, morar juntos e entender como seria isso", detalhou.

Embora tenham tentado seguir com a relação de forma mais próxima, Jheny e Arthur não conseguiram se entender como casal nesse tempo. "Hoje, três meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia, decidimos não seguir mais juntos", escreveu.

O ex-casal disse estar preparado para cuidar do filho. "Vamos cuidar do nosso filho (a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha", disse, referindo-se a Sophia, fruto de seu casamento com Maíra Cardi. "Obrigada pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento", finalizou.

Arthur Aguiar e Jheny Santucci assumiram o namoro em junho deste ano, logo depois do Dia dos Namorados, quando ela já estava grávida. A empresária foi a primeira pessoa com que Arthur se envolveu publicamente desde seu divórcio com Maíra Cardi, em outubro de 2022.