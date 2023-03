Seguidores criticam Arthur Aguiar por postar foto 'feliz' enquanto a filha estava no hospital

O ator Arthur Aguiar postou um vídeo no Instagram, nesta terça-feira (21), para rebater críticas de seguidores. O vencedor do BBB 22 disse que recebeu diversas mensagens sobre a filha estar no hospital e ele estar postando uma imagem “feliz”.

“A internet está muito doida. Um monte de gente falando muita coisa que não sabe, julgando um monte de coisa que não faz a menor ideia. Para poder ficar com a minha filha no hospital, eu tenho que saber que ela está no hospital”, iniciou.

“Para você que está me julgando, a dica do dia é: não julga e não fala o que você não sabe. Se o seu interesse era que minha filha ficasse boa, você oraria para que ela ficasse boa, e não vir aqui falar o que você não faz a menor ideia”, completou Arthur Aguiar.

Pedido de orações

Na madrugada desta terça (21), Maíra Cardi, ex-mulher de Arthur Aguiar, publicou em seu Instagram que estava com a filha dos dois no hospital e pediu orações, por isso a cobrança dos seguidores de Arthur. Na ocasião, a ex-BBB estava acompanhada do namorado, Thiago Nigro.

Na manhã de hoje, ela disse continuar no local. “Quando eu sair, conversamos e respondo algumas dúvidas de vocês”, disse.