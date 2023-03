Maíra Cardi diz que Arthur Aguiar foi o primeiro a saber do novo namoro

A ex-BBB Maíra Cardi postou, nesta quinta-feira (2), uma série de Stories falando sobre o novo relacionamento com o influenciador digital Thiago Nigro. Nos vídeos, ela disse que o primeiro a saber sobre seus sentimentos por Thiago foi Arthur Aguiar, seu ex-marido, com quem ela tem uma filha, Sofia. A ex-BBB também elogiou Camila Ferreira, ex e sócia de Thiago.

“Ele [Thiago] respeita muito ela [Camila], é uma mulher incrível que, de fato, merece respeito.Tanto Arthur, quanto ela, não merecem um grão de dúvida. A primeira pessoa, antes de todo mundo, a saber quando meu coração começou a sentir algo pelo Thiago foi o Arthur. Mandei uma mensagem para ele, com todo o respeito do mundo”, disse Maíra.

Ela ainda reclamou de não estar sendo acolhida nessa nova fase de sua vida. “Quando a gente está triste é uma delícia ser acolhida; mas quando a gente está feliz, é melhor ainda. Nós mulheres deveríamos torcer pelas outras. Há duas semanas, quando surgiram boatos que Arthur estaria num novo relacionamento, ele foi super bem recebido. Agora que coloquei que estou em um relacionamento, começam a levantar 'será que já não era amante?' Por que quando é a mulher tem que ser amante, estar fazendo algo errado, mas quando é homem está tudo bem? Presta atenção no que estamos fazendo”.

Unfollow de Arthur Aguiar no atual

Apesar de saber do novo relacionamento de Maíra, Arthur Aguiar deu unfollow em Thiago Nigro após a ex-BBB assumir o namoro publicamente.

Há alguns dias, circulou nas redes sociais que o cantor estaria vivendo um affair com a cantora Rafaela Porto. Os dois, inclusive, teriam passado o Carnaval juntos.