Cara de Sapato dá em cima de Bruna Griphao e ignora Amanda na festa do BBB 23

O lutador Antônio Cara de Sapato, que escapou do paredão do BBB 23 contra Fred Nicácio, surpreendeu os fãs na madrugada desta quinta (2) ao flertar com Bruna Griphao, durante a festa do Líder. O brother era visto por parte dos espectadores como provável casal da sister Amanda.

"Se te vejo na night, vou para cima", disse ele para Bruna, pouco antes do início da festa. Inicialmente, a atriz pareceu constrangida, mas logo depois também acabou entrando na brincadeira.

Veja:

"Você acha que ele fica perdendo tempo?", brincou Larissa, que pareceu apoiar a situação. "Quem que sonhou com esse beijo?", questionou Fred Desimpedidos, que ouviu a resposta de Bruna confirmando o sonho de Larissa.

Logo após isso, Bruna Griphao também lembrou sobre outro sonho do confinamento. Horas antes, Gabriel Santana havia revelado um sonho em que ele a atriz se beijavam dentro do BBB 23.

"O Gabrielzinho sonhou que a gente se beijava também", disse ela. "Não fica com ciúme, não, tá Sapato?", brincou o ator.

Conversa com Amanda

Mas Cara de Sapato parece determinado a chamar a atenção de Bruna. Ainda que não tenham se beijado durante a festa, ele chegou até mesmo a comentar com Amanda sobre um possível flerte com a carioca.

"Eu falei: ‘Ô Bruninha, eu vou com você pra Grécia, pra tu me apresentar’. Ela falou: ‘Eu só fui uma vez’. Pô, Bruna", contou para a amiga. Amanda, no entanto, já havia desviado do assunto citando o interesse de conhecer o país em questão.