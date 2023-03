Key Alves revela detalhes de romance com Xamã no BBB 23

Durante a Festa da Líder Bruna Griphao, nessa quarta-feira (1º), Key Alves fez mais revelações sobre sua vida amorosa. Enquanto tocava o hit “Malvadão”, a jogadora de vôlei revelou ficar com o cantor Xamã.

“Na real, eu ficava com ele, mas não era nada sério. Era muito meu amigo, mas, quando a gente queria, se beijava”, disse ela para Cezar Black. “Queria muito que ele viesse tocar aqui”, acrescentou.

Key ainda disse que contou para Xamã que participaria do BBB 23. “Foi a única pessoa que eu contei que eu estaria aqui, fora da minha família”.

Não é a primeira vez que Key Alves fala sobre seus relacionamentos fora do reality show. Ela já contou que ficou com o cantor João Gomes, com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris, e deu detalhes do romance com o ex-BBB Rodrigo Mussi, horas antes de ele sofrer um acidente grave em 2022.