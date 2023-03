MC Guimê e Cara de Sapato se desentendem durante festa no BBB 23: 'Isso é traição'

MC Guimê confrontou Cara de Sapato durante a Festa da Líder Bruna Griphao, na madrugada desta quinta-feira (2), no BBB 23. O cantor relembrou a proximidade entre o lutador e Gustavo — sexto eliminado do programa, após ser indicado pelo funkeiro —, considerado uma inimizade pelo artista.

Na ocasião, o marido de Lexa quis entender se era uma prioridade no jogo do atleta, além de demonstrar insatisfação por Sapato, no passado, ter se aliado ao principal rival dele no programa.

Gosto muito de você, te amo, falei no sofá. Mas quando você teve a opção de escolher Guimê ou Cowboy e Key, com todo o respeito, desculpa se eu estiver equivocado, você escolheu Cowboy e Key, que eram meus maiores adversários, me colocaram no Paredão", começou.

Em resposta, o lutador demostrou ter ficado chateado com a abordagem e disse que não abandonou Guimê.

"Chegou um momento que você acreditava mais nele [Gustavo] do que em mim. Você fechou com o mano", continuou o cantor.

"Votei com ele?", questionou Sapato. "Não votou com ele, mas ia votar", disse Guimê.

Em seguida, o atleta advertiu o colega que eles deveriam conversar sobre o assunto em outro momento, quando ele estivesse sóbrio. Mas o cantor insistiu.

Tu tá falando que tô metendo o louco? Que não tenho visão? Isso é traição com a minha pessoa", disparou o funkeiro.

"Tu tá falando que eu ia fechar com o mano contra você! Ele foi pro meu VIP?", rebateu Sapato. "Não, eu fui. Mas eu seria mentiroso se falasse pra você que você é minha preferência na frente do Facinho", detalhou Guimê, se referindo a Ricardo.

"Quem disse que acho que sou?", respondeu Sapato.