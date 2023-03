Preta Gil atualiza estado de saúde durante tratamento contra câncer: 'certeza da cura'

Preta Gil deu mais atualizações aos seguidores sobre o tratamento do câncer na tarde desta quarta-feira (1º). Em publicação no Instagram, postou uma foto e apontou a quimioterapia como "maior aliada" dela neste momento.

A cantora descobriu o câncer no intestino em janeiro deste ano e realiza tratamento. “Sigamos todos que estão em tratamento oncológico com fé e a certeza da cura!", disse.

Preta Gil Cantora “Sigo aqui recebendo minha dose de cura, sempre arrumadinha, pijama de oncinha, uma makezinha pra dar um up!!! Nesse momento, a quimioterapia é minha maior aliada, por mais efeitos colaterais que ela causa no meu corpo, eu não reclamo e sou grata!”.

Nos stories, mostrou estar acompanhada do filho Francisco Gil. Após atualização, Ivete desejou força para Preta: “Meu amorzão! Vejo essa mulher foda que você é! Te amo. A cura é certa”.

Diagnóstico do câncer

Em janeiro deste ano, Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino. "Tenho Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", detalhou na época.

Na legenda, a cantora disse que "vai ficar tudo bem". Amigos e fãs de Preta depositaram mensagens de apoio nos comentários da publicação. A filha de Gilberto Gil já havia compartilhado que realizou uma bateria de exames para o diagnóstico.

No dia 8 de janeiro, ela tranquilizou fãs e admiradores e agradeceu as "boas energias": "Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante, que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem", disse.