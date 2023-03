Arthur Aguiar dá unfollow em Thiago Nigro após coach assumir namoro com Maíra Cardi

Arthur Aguiar parou de seguir Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico na internet, após sua ex-esposa, Maíra Cardi, assumir namoro com o coach, nessa quarta-feira (1º).

Há quatro meses, o ator participou do podcast de Thiago, no qual falou sobre o período em que passou por um cancelamento na web por conta das idas e vindas do seu casamento. À época, Arthur seguia Thiago normalmente nas redes sociais.

Na internet, usuários brincaram com Arthur, afirmando que Thiago teria pego dicas do ator para conquistar Maíra. Assista abaixo parte da conversa que o ator fala sobre os haters da web.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Maíra Cardi manteve uma relação com Arthur Aguiar de idas e vindas. O casamento foi cercado por polêmicas relacionadas à traição. Eles são pais de Sophia, de 4 anos, e se separaram oficialmente em outubro de 2022.