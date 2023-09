Brasileiro se apresenta na semifinal do ‘America’s Got Talent’ e ganha novos elogios de jurados

O brasileiro Gabriel Henrique se apresentou, nessa terça-feira (19), na semifinal do programa “America’s Got Talent”, e mais uma vez foi elogiado pelos jurados. A música escolhida pela produção para a apresentação do cantor foi “Something Beautiful”, de Jacob Banks.

“Foi perfeito, a voz de um anjo. Você é definitivamente uma estrela”, disse Sofía Vergara ao brasileiro. “Você poderia ter cantado alguma coisa óbvia, mas você cantou uma das minhas canções preferidas. Você arrasou, muito melhor que a sua primeira apresentação. Eu acho que você acabou de garantir sua vaga na final”, acrescentou outro jurado, Simon Cowell.

Nesta quarta-feira (20), será divulgado se Gabriel estará na final do programa, que premiará o vencedor com 1 milhão de dólares, algo em torno de R$ 4,9 milhões.

Primeira audição

Em sua primeira audição no “America’s Got Talent”, Gabriel conquistou um “Golden Buzzer” de Sofía Vergara ao cantar “Run to You”, de Whitney Houston.

Com o Golden Buzzer, o brasileiro pulou etapas no programa e foi direto para a semifinal.