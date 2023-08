Brasileiro Gabriel Henrique sobe ao palco do 'America's Got Talent' e emociona Sofia Vergara

O cantor brasileiro Gabriel Henrique virou destaque no programa norte-americano 'America's Got Talent' da última terça-feira (1), após ser ovacionado pela atriz Sofia Vergara. "Não tenho palavras, foi tão perfeito, espetacular. Sua voz é bonita. Sua energia, quem você é", disse a atriz colombiana após ajudar o brasileiro a passar de fase na competição.

O AGT, como é chamado o programa, tem formato semelhante ao reality show The Voice. Ele recebe cantores, dançarinos, mágicos, comediantes e outros artistas no palco em uma disputa por US$ 1 milhão, passando pelo crivo de artistas e integrantes da indústria musical.

Veja o vídeo:

No palco, Gabriel Henrique admitiu falar inglês de forma básica, mas isso não o afetou na performance. A canção escolhida por ele para participar foi 'Run to You', de Whitney Houston e, quando atingiu as notas altas, ele empolgou o público e os jurados, que ficaram de pé para aplaudir a apresentação.

Elogios

Simon Cowell, conhecido por ser o mais duro com os participantes, elogiou a voz de Gabriel Henrique e a postura dele no palco. "As pessoas vão gostar muito de você. Você é tão interessante. Foi fantástico", completou.

"Se Whitney Houston e Mariah Carey tivessem um bebê, seria Gabriel", disse a atriz Heidi Klum, também ressaltando a voz incrível dele.

Enquanto isso, Sofia Vergara se emocionou com o momento. "Não tenho palavras, foi tão perfeito, espetacular. Sua voz é bonita. Sua energia, quem você é. Foi perfeito. Essa performance foi algo que eu estava esperando, algo muito bonito e muito sincero", declarou a atriz colombiana.

Não teve tempo nem de iniciar uma votação. Encantada com o brasileiro, Sofia acionou direto o Golden Buzzer, botão criado pelo programa para mandar um artista direto para os shows ao vivo, sem passar pelas demais etapas. Agora, resta ver os demais desempenhos de Gabriel no palco.