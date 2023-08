Quem saiu do 'No Limite'? Guilherme é eliminado, mas ganha nova chance de ficar no jogo

No primeiro programa com os participantes juntos no acampamento Ananeco, Guilherme foi o mais votado e terminou como o eliminado desta semana do 'No Limite'. O carioca recebeu votos de Greici, Fulý, Carol Nakamura, Raiana, Paulinha e Claudio Heinrich. No entanto, assim como Dedé e Simoni, ele terá uma nova oportunidade no jogo.

O carioca chegou a se classificar para a final da Prova de Imunidade, com Euclides e Greici, mas perdeu a disputa. "Sempre achei que isso pudesse acontecer. Se não fosse eu, acho que poderia ter sido o Euclides, o Marcus. Quando você trabalha com muita excelência, quando você joga muito duro, faz com que as pessoas fiquem com medo e acuadas e ataquem quem pode ser uma ameaça", disse o jogador.

Mais uma chance

Contudo, quando soube que teria uma nova oportunidade, ele comemorou: "Estou vendo que o sonho não morreu".