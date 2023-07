Participantes do No Limite 2023 são divulgados pela Globo; veja lista

A nova temporada de "No Limite", com foco na Amazônia, estreia no dia 18 de julho na Globo. A produção se passará na maior floresta do Brasil, com novas dinâmicas e integrantes. Os 15 participantes serão anunciados nesta terça-feira (4), a partir das 19h, durante o intervalo da novela "Vai na Fé".

Pela primeira vez no reality, o grupo de competidores será formado por famosos e anônimos. O atleta Fernando Fernandes seguirá no comando da nova temporada.

No dia 13 de julho, a Globo divulgará uma edição especial apresentando a nova locação e os detalhes dos bastidores.

Quando vai ser exibido?

O programa estreia dia 18 de julho. O “No Limite Amazônia” será exibido às terças e quintas, às 23h, logo após a novela “Terra e Paixão”, na Globo. Já no Multishow, vai ser exibido às quartas e sextas-feiras, às 23h.