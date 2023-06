Saiba quando o ‘No Limite 2023’ estreia na Globo

A nova temporada de “No Limite” estreia no dia 18 de julho na Globo. Dessa vez, o reality show acontece na Amazônia, mais uma vez sob o comando do apresentador Fernando Fernandes. As gravações do programa já começaram.

Fernando adiantou que nesta temporada será ainda mais participativo. “Nessa temporada teremos um Fernando ainda mais participativo, fazendo parte de tudo, não só apresentando, mas trazendo o telespectador comigo nesses desafios”, afirmou ele, ao Gshow.

O apresentador, que é paraplégico e faz uso de cadeiras de rodas, ainda falou sobre sua locomoção durante as gravações do reality na floresta. “Assistam, porque vai ser algo muito forte, desde a chegada até o final do programa. Para eu me locomover na selva tenho que criar formas, né? Como serão essas formas? Eu não vou adiantar nada”, disse, deixando o mistério no ar.

“No Limite Amazônia” será exibido às terças e quintas, logo após a novela “Terra e Paixão”.