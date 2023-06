Após críticas, Globo exibe cena de beijo lésbico entre Clara e Helena de 'Vai na Fé'

Após diversas críticas de internautas a TV Globo exibiu, nesta quarta-feira (21), o beijo lésbico entre as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), em Vai na Fé. O momento do casal "Clarena" se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

"Foi lindo, foi maravilhoso, foi tão sensível, foi disparado a melhor cena delas, veio aí, finalmente! Emocionaram uma nação", escreveu uma fã. Outra internauta cobrou os beijos não exibidos entre o casal que já haviam sido gravados previamente. "Agora nos devolvam aqueles beijos cortados", escreveu.

"Eu tô chorando de ver essa cena, e nem é só por amar esse casal e pela atuação, mas pela importância disso tudo. Ver quem eu sou ser validado assim, ver duas mulheres se beijando na TV aberta é tão importante pra mim sabe. Viva o amor", escreveu uma usuária do Twitter.

No último sábado (17), a emissora exibiu o primeiro beijo gay da trama, entre Yuri e Jean Paulo Campos) e Vini (Guthierry Sotero).

Gravação da cena

Conforme a atriz Regiane Alves, o público que assistiu à gravação da cena superou outro momento icônico da carreira da atriz. "Foram tantas pessoas assistir à gravação da cena. Não via tanto espectador num estúdio assim desde a surra da Dóris [personagem de Mulheres Apaixonadas que maltratava os avós]".

Ao responder uma fã, ela declarou que tudo é realizado para os telespectadores. "Vocês que dão tanta força e amor para a história das duas. Muito feliz que tenham gostado", escreveu.

Críticas contra corte de beijo

Em maio, a emissora se pronunciou após um beijo das personagens de Regiane e Priscila ser cortado da edição final da novela. "Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo”, dizia nota à época para a jornalista Patrícia Kogut.

A decisão da emissora foi criticada pelos fãs do folhetim das 19h. A hashtag "Queremos beijo Clarena” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Regiane utilizou o twitter para se pronunciar sobre o corte. "Devagar e sempre. Um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas”, escreveu.