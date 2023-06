Nicole Bahls batiza vaca como Camila Queiroz e atriz comenta nome

A influenciadora Nicole Bahls, 37, batizou uma vaca do seu sítio com o nome Camila Queiroz. O novo animal de estimação da ex-Fazenda viralizou nas redes, chegando até a atriz que comentou sobre o assunto no Twitter, nesta terça-feira (21).

"A Nicole Bahls deu o nome de CAMILA QUEIROZ pra vaquinha dela. PARAAAA. Eu tô passando mal", escreveu Camila.

Em seguida, em outro tuíte, Camila começou a imitar a influenciadora em vídeo. "Camila Queiroz, ei, Camila Queirozzzzz. Desculpa, não consigo parar, tô viciada", escreveu.

Nicole explicou que pediu sugestão aos seguidores de nomes inspirados em artistas nacionais. "Olha que coisa mais fofa a minha bezerrinha, vai ser uma vaquinha quando ficar adulta. Tem tudo a ver com ela, que é muito linda, charmosa e meiguinha. Admiro muito essa pessoa", disse ao explicar o nome dado à bezerra. Todos os animais do sítio de Nicole têm nomes de artistas.

A influenciadora contou ainda que irá construir um local para o novo animal. "A vaquinha chegou primeiro que o cocho, que é o comedouro delas. Então, improvisei. Comprei duas bacias para colocar a alimentação delas. Como é menininha, comprei a bacia rosa. Ela é muito fofinha, já dei banho nela hoje de manhã", disse.

"Casamento às cegas"

Camila Queiroz apresenta o reality show "Casamento às Cegas Brasil" com o marido, o também ator Klebber Toledo. A série está entre as dez atrações mais assistidas da Netflix.

Legenda: Casamento às cegas é apresentador por Camila Queiroz e Klebber Toledo Foto: Divulgação

Os últimos episódios da terceira temporada ficaram disponíveis na plataforma nesta quarta-feira (21). O reality é um experimento social com o intuito de descobrir se o amor supera as aparências. Na reta final da série é mostrado quem diz "sim" no altar.

Conforme a plataforma, os participantes buscam amor verdadeiro com a intenção de subir ao altar, os participantes desse reality devem escolher seus parceiros às cegas. Já noivos, eles precisam enfrentar os desafios da convivência e se conhecer melhor antes do grande dia.