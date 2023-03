Nicole Bahls faz cirurgia após quebrar o pé no Navio da Xuxa

A ex-A Fazenda Nicole Bahls contou, nesta quarta-feira (29), que fará uma cirurgia no pé. O procedimento será necessário após ela quebrar o membro ao pisar em falso com um salto alto quando estava no Navio da Xuxa, no fim de semana.

“Ainda continuo em processo de recuperação, e hoje vou passar por uma cirurgia. Infelizmente, não tem como ficar no gesso. Vou ter que operar. Logo, logo passo para dar notícias a vocês”, disse Nicole nos Stories.

Ela ainda agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido dos amigos e fãs. “Sei que vocês estão preocupados. Eu amei, mas não consegui responder todo mundo porque está doendo ainda”.

No navio, Nicole foi atendida por uma equipe médica e contou à Quem que chegou a tomar morfina para aliviar a dor.