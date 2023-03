Vivian Linhares se pronuncia pela primeira vez sobre fim do relacionamento com Rafael Cardoso

A atriz Vivian Linhares se pronunciou, nesta quarta-feira (29), sobre o fim do relacionamento com o ator Rafael Cardoso. Essa foi a primeira vez que a atriz falou do término anunciado, nessa terça-feira (28).

"Está tudo tranquilo. A amizade continua", disse Vivian em conversa com a Quem.

Os dois apareceram juntos pela 1ª vez em janeiro, depois que ele se separou de Mariana Bridi, com quem esteve casado por 13 anos, e teve dois filhos, Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4.

Vivian e Rafael estiveram juntos enquanto o ator foi hospitalizado para tratar uma celulite infecciosa. O casal tinha costume de postar vários registros juntos nas redes sociais, inclusive durante o Carnaval.

Contudo, recentemente, eles pararam de publicar fotos e vídeos juntos. Apesar do término, o ex-casal ainda se segue nas redes sociais.

MENSAGEM AOS CRÍTICOS

Em tom de descontração, Rafael mandou uma mensagem aos críticos que estão comentando o término do casal. Um vídeo, postado no Instagram do ator, mostra ele cuidando da sua horta e mandando um recado para quem está falando da sua vida.

"Passando aqui para avisar a você, que toma conta da minha vida, que tem boletos vencendo amanhã. Se a carapuça serviu, faça o pix", dizia o áudio que o ator estavam interpretando.