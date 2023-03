MC Gui e Bia Michelle terminam relacionamento pela segunda vez

O cantor MC Gui e a influenciadora digital Bia Michelle terminaram o relacionamento mais uma vez. Por meio das redes sociais, a bailarina do Faustão anunciou, nesta quarta-feira (29), que o namoro chegou ao fim e, agora, sua decisão é definitiva.

“Vou começar falando sobre mim… Eu sempre fui uma pessoa 100% movida pelo coração. Minhas decisões foram tomadas pelas minhas emoções e sentimentos. Nem sempre foi o ideal, mas sendo bem sincera, não me arrependo de nada”, começou ela no texto.

A bailarina falou ainda sobre as diversas decepções que teve com o cantor. “Cada um oferece aquilo que tem dentro de si, e eu tenho muito orgulho de dizer que dentro de mim só tem amor e qualquer pessoa ao meu redor sempre recebeu as coisas mais lindas que eu podia oferecer, porém nem sempre fui retribuída da forma que gostaria e por diversas vezes me decepcionei”, escreveu.

Segundo ela, a relação não tem mais volta, “de uma vez por todas”. “Tiveram muitos momentos de amor e felicidade, diversas chances e muita fé que funcionaria, mas também tivemos muitos momentos de crise”, continuou

No texto, internautas ainda apontaram uma suposta indireta a MC Gui, de que Bia teria se esforçado sozinha para manter a relação.

"Da minha parte sempre houve esforço para contornar essas crises, mas um relacionamento não se sustenta com esforço único. Nesses últimos dias aconteceram situações que me mostraram que esse realmente não é o meu caminho”, finalizou.

MC Gui se pronuncia

Já MC Gui foi mais sucinto e desejou felicidades para a ex-companheira. “Vivemos momentos maravilhosos que jamais esquecerei, mas infelizmente este ciclo se encerrou em nossas vidas. Desejo que ela seja muito feliz, pois é isso que ela merece. Neste momento só quero poder colocar a cabeça no lugar e esperar o tempo passar, pois ele é o melhor remédio para tudo”, disse.

MC Gui e Bia terminaram o noivado pela primeira vez em dezembro de 2021, após polêmica participação do cantor em A Fazenda 13. Eles acabaram reatando em junho do ano passado e desde então estavam juntos.