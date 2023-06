Tudum 2023: trailer de Elite com Anitta, spoiler de Emily em Paris e estreia de Casamento às Cegas

O segundo dia de transmissões do "Festival Tudum" ocorre neste sábado (17) a partir das 17h30. As transmissões, gratuitas, acontecem de forma virtual. É possível acessar os painéis ao vivo no Facebook, Twitter e YouTube - ou de maneira presencial - para as pessoas que adquiriram os ingressos.

O evento, que iniciou na sexta-feira (16) e vai até o domingo (18), reunirá, presencialmente, 17 talentos e 14 astros, de produções da Netflix, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

Elite com Anitta

O primeiro trailer da nova temporada da série "Elite", da Netflix, foi lançado neste sábado (17). A cantora Anitta estará na nova temporada da série que irá estrear 20 de outubro.

Os atores da série André Lamoglia, Valentina Zenere convocaram a cantora brasileira para chamar o trailer da sértima temporada da série. Essa será a estreia de Anitta na atuação.

Legenda: Anitta estreará em nova temporada de Elite, na Netflix Foto: Reprodução/Netflix

Além de Anitta, o elenco ainda conta com André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi e Omar Ayus e outros. As outras seis temporadas da série estão disponíveis na Netflix.

Emily em Paris

Lily Collins, protagonista de "Emily em Paris" participou virtualmente do evento, deixando diversos questionamentos sobre o futuro dos personagens da série.

Embora não tenha conseguido revelar nada muito concreto, ela revelou que a profissional de marketing irá tirar férias em Roma, na próxima temporada.

Casamento às Cegas

A terceira temporada de Casamentos às Cegas Brasil chega a plataforma do Tudum, em 2 de julho. Já a versão americana chega as telinhas da plataforma em setembro.

Heartstopper

A série Heartstopper tem estreia prevista para o próximo dia 3 de agosto. Corinna Brown (Tara) e Kizzy Edgell (Darcy) trouxeram uma cena exclusiva da próxima temporada e o nome de todos os episódios da segunda temporada.