Anitta é confirmada no elenco da nova temporada de Elite

A cantora brasileira Anitta está no elenco da sétima temporada da série "Elite", segundo anúncio feito pela Netflix, nesta quinta-feira (9). A nova leva de episódios está em fase de produção e a data de lançamento ainda não foi informada.

"A "Girl from Rio" está prestes a chegar a Las Encinas", postou a Netflix em seu perfil no Twitter.

A cantora também postou a novidade em seu Instagram. Nos stories, ela publicou uma foto com Rubén Goldfard, o produtor executivo da série. "Obrigado por me tratar com tanto cuidado, carinho e respeito", escreveu ela.

A plataforma de streaming ainda divulgou as primeiras imagens de Anitta na produção espanhola.

Elenco