Novidades da Netflix em julho de 2023: veja lista de filmes e séries que chegam ao catálogo

A chegada do mês de julho é, dessa vez, sinônimo do retorno de produções famosas da Netflix, que estreiam novas temporadas ao longo das próximas semanas. Produções famosas como The Witcher, por exemplo, com Henry Cavill no elenco, é uma das apostas do streaming.

Além das produções internacionais, quem dá as caras com destaque é a série 'De Volta aos 15', que traz a atriz brasileira Maisa como protagonista na pele de Anita. A leva de episódios mostra que Joel (Gabriel Stauffer) invadiu a conta de Anita no Floguinho e também se tornou um viajante do tempo. Agora, os dois precisarão de um plano para fazer tudo voltar ao normal.

Já na expectativa para conferir algo? Reunimos aqui a lista oficial do streaming com os lançamentos para o mês de julho, com sinopses e trailer oficiais de cada produção. Confira abaixo:

Séries

De Volta aos 15 - 2ª temporada

Dia 5 de julho

Sinopse oficial: Joel invadiu a conta de Anita no Floguinho e também se tornou um viajante do tempo. Agora, vão precisar bolar um plano para fazer tudo voltar ao normal

Veja o trailer:

The Witcher - 3ª temporada (Volume 2)

Dia 27 de julho

Sinopse oficial: O destino os uniu, mas perigos tentam separá-los. Geralt e Yennefer lutam para garantir a segurança de Ciri enquanto a guerra toma conta do Continente.

Veja o trailer:

Doces magnólias - 3ª temporada

Dia 20 de julho

Sinopse oficial: Após a confusão no restaurante, as Magnólias se veem diante de novos dramas que testarão a força de suas relações.

Veja o trailer:

Brincando com Fogo - 5ª temporada

Dia 14 de julho

Sinopse oficial: Lana está de volta para fiscalizar um novo grupo de jovens insaciáveis que, se ficarem sem sexo, ganharão o grande prêmio de 200 mil dólares.

Veja o trailer:

O Poder e a Lei - 2ª temporada

Dia 6 de julho

Sinopse oficial: Com o escritório cheio de casos e a equipe mais ocupada do que nunca, Mickey se envolve com uma mulher. Mas, ao ser acusada de assassinato, ela também vira cliente.

Veja o trailer:

Sintonia - 4ª temporada

Dia 25 de julho

Sinopse oficial: Após um incidente, Nando, Rita e Doni são forçados a seguir caminhos diferentes. Será que sua amizade e seus relacionamentos sobreviverão a todos os problemas?

Veja o trailer:

Consumidas pelo Fogo - 1ª temporada

Dia 13 de julho

Sinopse oficial: Para descobrir a verdade sobre o incêndio que destruiu sua família há 13 anos, Anzu se infiltra como empregada na casa da fria matriarca dos Mitarai.

Veja o trailer:

Quarterback - Série documental

Dia 12 de julho

Sinopse oficial: Mergulhe na vida de três quarterbacks da NFL nesta série documental sem filtros filmada na temporada 2022/2023.

Veja o trailer:

Filmes

Clonaram Tyrone!

Dia 21 de julho

Sinopse oficial: Uma série de incidentes sinistros coloca um trio inusitado (John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx) no rastro de uma grande conspiração.

Veja o trailer:

Bird Box Barcelona - 1ª temporada

Dia 14 de julho

Sinopse oficial: Depois que uma força misteriosa dizima a população do mundo, Sebastian precisa enfrentar uma jornada de sobrevivência pelas ruas desoladas de Barcelona. No entanto, ao se aliar a outros sobreviventes em busca de um lugar seguro.

Veja o trailer:

Meus sogros tão pro crime

Dia 7 de julho

Sinopse oficial: Assaltado às vésperas de se casar, Owen suspeita de seus futuros parentes. Adam Devine, Nina Dobrev, Pierce Brosnan e Ellen Barkin estrelam esta comédia de ação.

Veja o trailer:

Felicidade para principiantes

Dia 27 de julho

Sinopse oficial: Recém-divorciada, Helen se une a um grupo de estranhos em um curso de sobrevivência na esperança de aprender a viver e a amar de novo.

Veja o trailer:

Confira a lista das demais produções: