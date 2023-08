Quem saiu do MasterChef ontem? Participantes tiveram de preparar um bolo fraisier

Stephanie foi a eliminada da 10ª edição do MasterChef dessa terça-feira (1º). Além de deixar seu bolo fraisier desabar na frente dos jurados, o sabor do quitute deixou a desejar. A saída da cozinheira amadora foi ainda mais dramática porque ela disputou com Jucyléia, sua aliada. "Um conflito", resumiu a eliminada.

"Lógico que eu não queria sair, mas, ao mesmo tempo, eu também não queria que ela saísse. É um conflito", disse Stephanie ao portal da Band. "O [bolo] dela [Jucyléia] estava menos pior, vamos dizer assim. Jucy, desculpa, hoje nós duas fomos péssimas", concluiu.

Na prova da eliminação, os participantes tiveram uma hora e 45 minutos para preparar a sobremesa francesa. "Quando vi que a prova era do bolo fraisier, acho que fiquei um pouco com medo porque eu sabia que era pouco tempo se eu não organizasse todos os processos", observou Stephanie.

Legenda: O fraisier é o bolo de morango dos franceses Foto: Shutterstock

Apesar disso, a cozinheira ainda ajudou a amiga, Jucy, na reta final da competição. "Meu bolo estava no ultra e não tinha mais o que fazer. Só vi a Jucy desesperada com o dela", disse.

'Experiência de vida'

À Band, Stephanie relatou que sua participação no MasterChef foi "uma experiência de vida". "Isso daqui é uma escola, é uma experiência de vida", contou. "Antes, eu morria de vontade de entrar no MasterChef e nunca me inscrevia porque tinha medo, porque achava que eu não era capaz", continuou.

A cozinheira também afirmou que deve seguir produzindo conteúdo para seus seguidores nas redes sociais. "É o que eu faço de paixão! [...] A cozinha é um sonho e vai continuar sendo, então, se eu tiver oportunidade de realizá-lo, vambora".