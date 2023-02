Henrique Fogaça decide deixar o Masterchef Brasil por 'questões pessoais'

O chef de cozinha Henrique Fogaça anunciou, nesta quinta-feira (2), que deixará o trio de jurados do "MasterChef Brasil". Em publicação no Instagram, ele disse que a decisão ocorre por “questões pessoais” e aproveitou para contar que Rodrigo Oliveira, dono do restaurante Mocotó, o substituirá na atração.

“Estou dando uma pausa para poder me dedicar a questões pessoais, principalmente no que diz respeito a família, e tão logo estarei de volta, ainda este ano. [...] Reforço que é apenas uma pausa, nos veremos de novo muito em breve” escreveu o chefe.

Fogaça ainda afirmou, no comunicado, que o público poderá vê-lo no “MasterChef Profissionais” e no “MasterChef +”.

Por fim, o chefe agradeceu aos fãs, que o acompanham desde a estreia da atração, em 2014, ressaltando a gratidão pelo carinho e respeito dos admiradores.

Agora, a bancada de jurados do programa contará com Helena Rizzo, Érick Jacquin e o novato Rodrigo Oliveira.