Quem é Rodrigo Oliveira, o novo jurado do MasterChef

Após Henrique Fogaça deixar temporariamente o MasterChef Brasil, quem ocupou o lugar dele no programa da TV Band foi Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, de São Paulo, especializado em comida sertaneja.

"Receber o convite para o MasterChef foi, ao mesmo tempo, uma surpresa e uma alegria. Sou parceiro e espectador do programa há muito tempo e sempre fui super bem recebido, mas nunca pensei em ocupar a posição de jurado", disse Rodrigo. Para o profissional da gastronomia, "é um prazer estar com amigos tão queridos e talentosos apresentando um dos programas mais amados da TV brasileira", completou.

Rodrigo assume o programa ao lado de Helena Rizzo e Erick Jacquin. "É um dos maiores desafios que já participei, mas também sinto que, de alguma forma, darei voz para toda pessoa de origem nordestina e periférica como eu", disse ele.

A diretora do MasterChef no Brasil, Marisa Mestiço, ressalta que o novo jurado tem forte relação com o programa. "Rodrigo faz parte da família MasterChef há muitos anos. Ele é o chef convidado que mais participou do programa até hoje, marcando presença nas temporadas de amadores, profissionais, júnior e 'A Revanche', em 2019. Será um grande privilégio poder contar com ele em nossa próxima temporada. Rodrigo é a cara do Brasil", elogiou Marisa.

Legenda: Rodrigo e a equipe do MasterChef Brasil. Foto: Luiz Ipolito/Band

Quem é Rodrigo Oliveira?

Rodrigo é de São Paulo, tem 42 anos de idade e comanda o Mocotó, um restaurante de cozinha sertaneja que carrega a história de sua família. O lugar foi fundado pelo pai do profissional, José de Almeida, em 1973.

O novo jurado do MasterChef Brasil é filho de pernambucanos e já foi considerado um dos 100 brasileiros mais influentes, além de chef e personalidade gastronômica do ano.

Além do Mocotó, Rodrigo também comanda mais três casas: o Mocotó Café no Mercado de Pinheiros, o Mocotó no D e o Balaio IMS, um restaurante de cozinha brasileira no térreo do Instituto Moreira Salles.

Saída de Fogaça

Fogaça, 48, decidiu dar uma pausa no MasterChef Brasil por razões pessoais. Ele retornará para outras duas edições deste ano: MasterChef Profissionais e MasterChef+.

O ex-jurado chegou ao programa em sua estreia, em 2014. Ele gerencia as redes de restaurantes Cão Veio e Sal Gastronomia, além de ser sócio de outros estabelecimentos.