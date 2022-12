Quem ganhou o Masterchef Júnior 2022? Veja o que aconteceu na final

Aos 9 anos, Larissa venceu a competição levando para casa o troféu e o prêmio no valor de R$ 15 mil. A final do reality foi disputada entre ela e Lucas, de 12 anos.

No último episódio, os pequenos rivais precisaram preparar um menu de gente grande: prato principal e sobremesa. Eles deveriam escolher uma comida especial, que tivesse um significado importante, para apresentar aos três temidos jurados: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Em ambas as provas, Larissa e Lucas tiveram três minutos de mercado. Ela escolheu preparar bife de chorizo para o prato principal, com farofa especial e molho chimichurri de acompanhamento. Já Lucas optou por elaborar um filé au poivre com batata frita e legumes na manteiga.

Na sobremesa, Lucas e Larissa tiveram uma hora de preparo. Inspirada em um doce de Jacquin, do restaurante Président, ela fez crème brûlée de frutas vermelhas e uma compota de maçã verde. E ele buscou no que aprendeu com a avó a inspiração para preparar uma clássica torta de limão.

Hora da verdade

Apesar de os dois pequenos chefs terem arrancando elogios dos jurados, o anúncio do vencedor da 2° temporada do MasteChef Júnior foi feito de maneira inovadora. Lucas e Larissa se posicionaram, respectivamente, embaixo de baldes gigantes e tiveram de puxá-los com uma corda. Larissa foi quem recebeu a chuva de papel picado e se sagrou campeã.

“Eu puxei, achei que ia espalhar, mas caiu tudo em cima da minha cabeça, foi tipo um pesinho. Eu depois dei um pulinho pra espalhar, quase sumi. Fiquei muito feliz levantando o troféu, achei que fosse mais pesado”, declarou ela depois de receber a notícia da vitória.

Quando crescer

Em entrevista à Band TV, Larissa já contou o que planeja fazer com o prêmio: “Uma parte vou guardar e a outra vou comprar coisas de cozinha. Frutos-do-mar, um polvo gigante, utensílios que são mais caros, não sei quais, mas uns legais. Coisas caras, comidas caras que não dá pra comprar no momento.”