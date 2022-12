Quem venceu o The Voice Brasil? Veja detalhes do programa desta quinta (29)

Keilla Júnia venceu a 11ª temporada do The Voice Brasil, na noite dessa quinta-feira (29), ao receber 51,78% dos votos do público. A participante do time de Michel Teló disputou a final com Bell Lins, Juceir Jr e Mila Santana.

No último episódio, os competidores realizaram duas apresentações cada. Os técnicos Gaby Amarantos, IZA, Lulu Santos e Michel Teló também cantaram. Uma homenagem a Pelé também marcou a atração. O rei do futebol faleceu nessa quinta-feira aos 82 anos.

Na última apresentação no reality show musical, Keilla Júnia escolheu a música da cantora norte-americana Whitney Houston. Ela mostrou o vozeirão na canção "I Will Always Love You". A peformace foi eleogiada por Teló: "é muito bom", resumiu.

VEJA MOMENTO

Além dela, a competidora ainda cantou "Como é Grande o Meu Amor Por Você", sucesso de Roberto Carlos, na segunda rodada.

VEJA MOMENTO

Keilla Júnia foi a grande vencedora ao levar 51,78% dos votos do público.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn