Eliezer revela que desenvolveu alopecia por conta de hate na internet após gravidez de Viih Tube

O ex-BBB 22 Eliezer do Carmo compartilhou com seguidores do Instagram que a onda de hate recebida por ele na internet após o anúncio da gravidez de Viih Tube o fez desenvolver alopecia, condição que o fez perder o cabelo. Ele conta que teve "um episódio psicológico bem pesado" e a consequência foi essa.

"A gente nunca imagina o impacto que as palavras têm na vida dos outros. Tem muita gente que fala só pelo prazer de estar destilando o ódio. Mas está tudo bem, meu cabelo já cresceu. Já melhorei e evoluí. Foi difícil segurar a barra. A gente tinha acabado de anunciar a gravidez, a Viih estava muito frágil também e ficou muito mal também", contou em uma caixinha de perguntas no stories.

Eli contou que não revelou antes, pois "não queria que nada atrapalhasse" o momento da gravidez de Viih com a primeira filha do casal, que se chamará Lua."A gente passou por isso, vai vir outras coisas… Eu só não queria tornar isso público na época para não piorar a situação".

O que é alopecia?

A alopecia é um problema de saúde que acomete homens e mulheres. A perda de cabelo pode ser causada por influências genéticas, processos inflamatórios ou doenças sistêmicas.

Estudos em saúde apontam pelo menos setes tipos recorrentes de alopecia como areata, traumática, total, entre outras. As duas mais comuns são a alopecia areata e a alopecia androgenética.

A Alopecia areata é conhecida popularmente como “pelada” e é uma condição caracterizada por perda de cabelo ou de pelos em áreas arredondadas, ou ovais do couro cabeludo ou em outras partes do corpo (cílios, sobrancelhas e barba, por exemplo).



Ela acomete de 1% a 2% da população, afeta ambos os sexos, todas as etnias e pode surgir em qualquer idade, embora em 60% dos casos seus portadores tenham menos de 20 anos.