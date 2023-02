'Casamento às Cegas': recado de pai de Thamara e único casal sobrevivente marcam reencontro

O reencontro dos participantes da segunda temporada Casamentos às Cegas Brasil, divulgado pela Netflix nesta quarta-feira (1º), repercutiu nas redes sociais. Alison e Thamara Térez confirmaram que permanecem juntos, o único casal bem-sucedido da edição.

Mas quem foi chamou mais atenção nas redes sociais foi o pai de Thamara, Wanderlei Tavares. O episódio especial monstro a opinião de alguns pais sobre a participação dos filhos no programa.

Além de falar sobre a relação da filha, Wanderlei deu sua opinião sobre a polêmica envolvendo Will Domiêncio e Verônica Brito, deixada no altar minutos antes da cerimônia.

"O que eu penso é o seguinte: se você não quer realmente se envolver, não conquiste. E o que eu não entendo é que, no momento que antecede a entrada dele, o sorriso deve cara estava com um sorriso de propaganda de creme dental. Aí, ele chega lá e joga um balde de água fria na menina. Isso aí já é expor demais", disse Wanderlei para Will.

O pai de Thamara também apontou que Will pode ter sido influenciado pela sua mãe, Maura Domiênico. "Ele foi influenciado por ela, sim! E ela quer viver a vida dele! Filhos, a gente que é pai tem que mostrar o caminho certo e o caminho errado e deixar que eles tomem as próprias decisões", expressou.

Enquanto Verônica concordou com a opinião de Wanderlei, Maura apontou que só queria mostrar para Will a realidade de um casamento. "Se ele chegou à conclusão de que seria melhor dizer não, foi justamente para não machucá-la mais lá na frente", rebateu.

Na internet, expectadores do reality se sentiram representados pela opinião de Wanderley. "Maior ícone do Casamento às Cegas", brincou um internauta. "O pai da Thamara dando um esculacho na sogra da Veronica foi o melhor momento do reencontro de Casamento às Cegas 2", escreveu outro.

Casais da temporada

Um dos casais mais admirados pelo público ao longo do reality, Verônica e Will surpreenderam com o desfecho negativo da relação. A modelo disse "sim" no altar, mas foi rebatida com um inesperado "não" do paulista.

No episódio que mostra o casamento, Maura sugeriu que poderia ter influenciado o filho. "Ele é muito imaturo para um casamento, para viver a dois, para ter responsabilidades, porque ele tem tudo na minha casa" declarou a mãe durante participação no reality", declarou.

Outro casal do reality, Flávia e Robert, disseram sim no reality, mas acabaram se separando. No reencontro, o casal explicou o que aconteceu após o casamento.

Flávia descobriu que o companheiro estava trocando mensagens em um aplicativo de relacionamento e mantinha comportamento infiel. Robert chegou a pedir desculpas no episódio e ressaltou que sente vergonha do que fez.

Outro participante da edição, Tiago, também disse 'não' no altar, para Vanessa. Os dois seguem solteiros após o programa.

Por fim, Maíra e Guilherme, que formaram casal no reality, não subiram no altar. Eles afirmaram que estão namorando outras pessoas.