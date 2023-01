Últimos episódios de 'Casamento às Cegas' chegam à Netflix; casamento de Will chama a atenção

A Netflix divulgou os últimos episódios da segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil nesta quarta-feira (11). O público já pode assistir ao desfecho da série e conferir quais casais disseram "sim" e quais disseram "não" no altar.

O programa é apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, e propõe que os participantes fiquem noivos após uma série de encontros às cegas.

Verônica e Will

Um dos casais queridinhos do público é Verônica e Will. Eles, no entanto, surpreenderam os telespectadores com o desfecho da relação.

A modelo disse "sim" no altar, mas foi rebatida com um inesperado "não" do paulista.

"Minha rainha, hoje eu não estou pronto para ter você ao meu lado. Para assumir você, eu preciso estar muito bem resolvido comigo. E eu não estou. Peço desculpa a todos que vieram até aqui, mas eu estou sendo eu, galera, eu sou sincero e eu sou verdadeiro. E eu não posso começar uma coisa com você (Verônica) sem ser eu", disse ele.

Verônica reagiu bem à negativa do affair no altar perante os convidados, mas criticou a atitude dele em depoimento ao programa.

"Acho que ele se acovardou. Ficou com medo de assumir uma responsabilidade, de ser homem. Ele foi irresponsável e fraco", afirmou a modelo.

Internautas criticaram a decisão do noivo e ainda culparam a mãe do rapaz por influenciá-lo negativamente.

"Ele é muito imaturo para um casamento, para viver a dois, para ter responsabilidades, porque ele tem tudo na minha casa" declarou a mãe durante participação no reality.

Já Will rebateu os comentários de que a mãe o influenciou na decisão.

"Minha mãe não influenciou p**ra nenhuma. Eu falei 'não' porque eu quis falar 'não'", declarou Will.

DINÂMICAS DO PROGRAMA

Os participantes passam dez dias conversando em cabines, sem contato visual. Eles se conhecem, criam conexões emocionais e decidem com quem querem se casar.

Com a data do casamento marcada, o casal se vê pela primeira vez e embarca para a lua de mel, que, nesta temporada, se passa em um hotel na Floresta Amazônica, onde os casais tentam criar uma conexão física. Depois, eles vão morar juntos por um mês para descobrir como os hábitos, a rotina e os perrengues da realidade afetam a relação.