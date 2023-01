'Wandinha' tem 2ª temporada renovada pela Netflix; veja o que esperar

A série 'Wandinha' foi oficialmente renovada para a 2ª temporada pela Netflix, segundo anúncio feito pelo próprio streaming nesta sexta-feira (6).

A confirmação de mais uma temporada foi realizada após a circulação de diversos rumores sobre quem produziria a nova leva de episódios da série estrelada pela atriz Jenna Ortega.

"Wandinha está oficialmente renovada para a 2ª temporada. Só no MEU site", brincou a Netflix na publicação de anúncio.

Veja:

O impasse estaria ocorrendo por conta da negociação com o estúdio responsável pela produção, o MGM Studios, que teria começado após a compra do MGM pela Amazon por mais de US$ 8 bilhões.

Apesar disso, o lançamento pela Netflix já estaria confirmado justamente pela falta de exclusividade presente no contrato de compra.

O que esperar da 2° temporada de Wandinha?

Sucesso mundial, 'Wandinha' quebrou recordes de séries como 'Stranger Things', definida como uma das mais assistidas da história da Netflix. A partir disso, executivos do streaming estariam estudando as justificativas para tal fenônemo.

No novo anúncio, a promessa é de que a nova temporada tenha ainda mais mistérios para Wandinha, uma das integrantes da Família Addams, resolver.

"Vem mais desgraça por aí", anunciou o streaming, fazendo referência aos hábitos mais queridos da personagem.

Em entrevista ao The Hollywood Report, o criador da série, Al Gough, falou sobre o foco da segunda temporada da série.

"Queremos explorar e complicar todos esses relacionamentos daqui para frente. A escola estava fechada quando elas saíram, o que nos deu mais possibilidades para a segunda temporada, e acho que é algo que estamos ansiosos para explorar", confirmou ele.