Netflix divulga trailer da segunda temporada de ‘Casamento às cegas: Brasil’; confira

A nova temporada do reality estreia no dia 28 de dezembro. "Casamento às cegas" será lançado em três partes: a segunda e terceira só estarão disponíveis nos dias 4 e 11 de janeiro de 2023 .

Confira o trailer

Dinâmicas do programa

Segundo a Netflix, as dinâmicas e regras do programa continuam as mesmas da temporada anterior: os participantes passam dez dias conversando em cabines, sem se verem. Eles se conhecem, criam conexões emocionais e decidem com quem querem se casar.