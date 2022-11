Tadeu Schmidt comenta orientação sexual da filha, que é queer: 'mudou muito pouco na minha cabeça'

Tadeu Schmidt, 48, que comanda o 'Big Brother Brasil' na TV Globo, disse, na última segunda-feira (21), que descobriu pelas redes sociais da filha, Valentina, que ela se declara queer. "Mudou muito pouco na minha cabeça", garantiu.

O apresentador comentou a situação em entrevista ao programa 'Papo de Segunda', do GNT.

"Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter algum preconceito com ela? [...] Ela está aberta a tudo. Para mim, não mudou absolutamente nada. Não dá nem para dizer que a acolhi porque, num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma", contou Schmidt.

O fato de ter tomado conhecimento sobre a sexualidade da filha, que é artista, pelas redes sociais, também não incomodou o apresentador. "Ela falou direto para a rede social. Postou lá e a gente foi ver. Ela sabe que comigo e com a mãe dela não tem por que ter problema. Nossa sociedade vai ser muito mais feliz quando a gente nem questionar nem debater. Se a gente for parar para pensar, é uma loucura a gente estar se importando com a orientação sexual das pessoas. Aliás, eu falei de gênero, mas é questão sexual a do queer", completou.

A reação de outros familiares à postagem de Valentina também foi questionada por Fábio Porchat, um dos apresentadores do programa no GNT. Sobre isso, o apresentador do BBB disse que também não houve problema e que a filha vai ser feliz. "Por acaso, ela está namorando um rapaz. Saímos para jantar ontem, maior alegria", contou.

Valentina fez a postagem no Instagram no último dia 28 de junho. Na legenda, ela escreveu que tem orgulho de ser livre para falar abertamente sobre a própria sexualidade e de ter uma família e amigos que a apoiam. "Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar", disse.

Críticas ao posicionamento

O jornalista também disse que se sente incomodado com especulações sobre pautas que, segundo seguidores conservadores, ele teria começado a defender apenas por causa da filha.

"O conservador vai falar assim: 'Está vendo esse Tadeu? É porque a filha é 'meio assim', por isso é que ele fica defendendo essas coisas. Eu já defendo isso há muito tempo. Defendo todas essas causas há muito tempo. E, sendo a minha filha, não mudou nada. É maravilhoso. Quero que ela seja feliz", concluiu.

O que significa o termo 'queer'?

A palavra equivale à letra "q" da sigla LGBTQIA+. O termo é usado para representar pessoas que não se identificam com os padrões impostos pela heteronormatividade e que transitam entre os gêneros, ou aquelas que não sabem definir seu gênero ou orientação sexual.