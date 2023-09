Hélio morre em Terra e Paixão? Veja destino do personagem que levou tiro na novela da TV Globo

Em 'Terra e Paixão', folhetim no ar na TV Globo, Petra (Débora Ozório) atira em Hélio (Rafa Vitti) após, sob efeito de medicamentos, confundi-lo com seu abusador. O disparo acontece durante um jantar na mansão dos La Selva. Por sorte, o tiro atinge o pé do engenheiro, e ele não morre.

Nos próximos capítulos, Hélio será convocado a prestar depoimento a polícia sobre o ocorrido. Mas, para proteger Petra, ele mentirá para o delegado. "Não passou de um acidente. Eu que fiz a burrada de mexer na arma e atirar no próprio pé", dirá o engenheiro.

A suspeita policial começa quando Caio (Cauã Reymond) e Antônio (Tony Ramos) levam Hélio para o hospital e são avisados de que a Polícia será notificada. "Como o ferimento foi por arma de fogo, vou ter que avisar a polícia. [...] É o protocolo. O hospital não pode deixar de avisar às autoridades numa situação como essa", dirá o médico.

Caio ficará preocupado com a possibilidade de Petra ser presa, mas sentirá alívio ao ver Hélio proteger a herdeira dos La Selva. "O doutor Antônio tinha algumas armas sobre a mesa do escritório. Eu peguei uma delas, não sabia que estava carregada. Brinquei de atirar e acabei certando, sem querer, no meu próprio pé", responderá o baleado.

Assuntos relacionados

Petra lamenta tiro

Petra fica em choque pelo tiro disparado contra Hélio. Aos prantos, abraça Irene (Glória Pires). "Matei ele. Meu Deus", lamentará a herdeira. "Perdão, Hélio, eu não queria".