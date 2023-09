Petra atirou em quem? Personagem tem surto após revelar segredo em 'Terra e Paixão'

No capítulo da novela "Terra e Paixão" desta sexta-feria (22), Petra (Debora Ozório) atira em Hélio (Rafael Vitti) após sofrer um surto durante jantar na mansão dos La Selva. A engenheira chega ao limite e decide revelar seu segredo à família, e diz que foi vítima de um abuso sexual na infância.

Depois de diversas noites mal dormidas, pesadelos e o uso de remédios, a jovem passará a enxergar seu agressor em todos os lados. Na ocasião, ela jurará que Rodolfo (Eduardo Lago), o pai de Franco (Gil Coelho), é seu abusador. Então, a personagem tem uma crise psicótica e furta a arma do pai.

Armada, ela dispara um tiro, que acaba atingindo o pé de Hélio. O rapaz apareceu no local após receber uma ligação desesperada da jovem. Ele tenta alertar a família da moça de que ela estava precisando de ajuda, mas é ferido.

Ainda com a arma na mão, Petra entra em pânico ao perceber quem atingiu. "O que foi que eu fiz?". As informações são do portal Gshow.

Em seguida, o irmão da engenheira, Caio (Cauã Reymond), se coloca na frente dela e a desarma. Aos prantos, ela abraça a mãe, Irene (Gloria Pires). "Matei ele! Meu Deus". Então, se arrepende: "Perdão, Hélio... Eu não queria... Eu... Me perdoa".

Ferido, Hélio deixará o local, mancando e ensanguentado, após ser atingido pelo tiro disparado pela amada.