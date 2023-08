Quem abusou de Petra em 'Terra e Paixão'? Identidade do responsável é revelada na novela

Nos próximos capítulos da novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, Hélio (Rafa Vitti) descobrirá que Petra (Débora Ozório) foi estuprada na infância por Andrade (Ângelo Antônio). O abusador trabalhou no território dos La Selva antes de conhecer Lucinda (Débora Falabella).

"Sofri abuso de um homem quando era criança e isso mudou a minha vida. Nunca mais fui a mesma. Desde então, só faço fingir e esconder a dor e o horror que eu sinto", desabafará a agrônoma para Hélio.

"Nunca disse isso pra ninguém. Nunca tive coragem de me abrir. Sempre me senti suja, envergonhada, culpada. São tantos sentimentos misturados. Não me abri antes, porque nunca confiei em ninguém. Até hoje, quando encontrei você. E me sinto segura. Até parece que, hoje, tirei um peso das costas", continuou Petra.

Que horas começa 'Terra e Paixão'?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.