Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (28)

A novela 'Terra e Paixão' desta segunda-feira (28) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Nice ameaça Irene.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta segunda-feira

Caio estranha a reação de Agatha, que não consegue entrar na oca de Jurecê. Irene exige uma explicação de Luigi. Marino alerta Nice para ela não fugir. Miguel avisa a Aline que ela precisará de muito dinheiro para fazer a pesquisa em suas terras. Jurecê diz a Caio que ele tem que achar o objeto de proteção que recebeu quando menino. Irene impõe condições a Luigi para não contar a Antônio que o italiano mentiu.

Nice ameaça Irene e pede que ela lhe arrume um bom advogado. Silvério conta a Antônio que Irene contratou uma advogada para Nice. Antônio manda Ramiro proteger Agatha. Nice deixa Andrade morar no bar. Gladys aconselha Lucinda a reatar com Andrade. Antônio entra no quarto de Agatha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.